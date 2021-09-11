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وسائل إعلام: طهران لن تسلم الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها في المنشآت الإيرانية

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وسائل إعلام: طهران لن تسلم الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها في المنشآت الإيرانية
Reuters Leonhard Foeger
علم إيران
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أكد مصدر لقناة "برس تي في" الإيرانية أن طهران لن تسلم وكالة الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المصدر المطلع في تصريح للقناة: "لن يكون هناك تغيير في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بها في المواقع النووية الإيرانية خلال زيارة مدير الوكالة رافاييل غروسي المزمعة لطهران".

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المصدر: PRESS TV

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