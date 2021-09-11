وسائل إعلام: طهران لن تسلم الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها في المنشآت الإيرانية

أكد مصدر لقناة "برس تي في" الإيرانية أن طهران لن تسلم وكالة الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المصدر المطلع في تصريح للقناة: "لن يكون هناك تغيير في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بها في المواقع النووية الإيرانية خلال زيارة مدير الوكالة رافاييل غروسي المزمعة لطهران".

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المصدر: PRESS TV