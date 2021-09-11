وسائل إعلام: طهران لن تسلم الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها في المنشآت الإيرانية
Reuters Leonhard Foeger
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9mw
أكد مصدر لقناة "برس تي في" الإيرانية أن طهران لن تسلم وكالة الطاقة الذرية محتوى الكاميرات التي ركبتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية.
وقال المصدر المطلع في تصريح للقناة: "لن يكون هناك تغيير في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محتوى الكاميرات الخاصة بها في المواقع النووية الإيرانية خلال زيارة مدير الوكالة رافاييل غروسي المزمعة لطهران".
المصدر: PRESS TV
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.