في ذكرى الـ11 من سبتمبر.. جورج بوش الابن يحذر من ظاهرة محلية (فيديو)

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في كلمته بمناسبة مرور 20 عاما على هجمات الـ11 من سبتمبر إبان رئاسته، من تهديد الإرهاب الداخلي في بلاده.

وقال بوش: "لقد رأينا أدلة متزايدة على أن الأخطار على بلادنا يمكن أن تأتي ليس فقط من خارج الحدود، بل من العنف المتزايد في الداخل".

وأضاف: "هناك بعض الارتباط بين عنف المتطرفين في الخارج وعنف المتطرفين في الداخل فهما نتاج نفس الروح البغيضة، التي من واجبنا المستمر مواجهتها".

ودعا إلى رص الصفوف وسط الانقسام السياسي المتزايد في الولايات المتحدة.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا يبدو ذلك بعيدا هذه الأيام، يبدو أن قوة خبيثة تعبث بحياتنا المشتركة"، مؤكدا أن السياسة صارت في الأغلب دعوة صريحة للغضب والخوف والاستياء.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية