أردوغان: من ليبيا إلى القوقاز مرورا بسوريا.. تركيا باتت صاحبة كلمة في قضايا المنطقة
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، باتت صاحبة كلمة في كل القضايا التي تخص المنطقة.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين "موصياد": "من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز".
وأكد أن "بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية رغم كافة العراقيل وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم".
وتابع قائلا: "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".
المصدر: "الأناضول"
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