بريطانيا.. ضبط طنين من الكوكايين واعتقال بريطاني و5 نيكاراغويين

أعلنت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في لندن اليوم السبت عن مصادرة طنين من مخدر الكوكايين واعتقال بريطاني وخمسة من مواطني نيكاراغوا.

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وقالت الوكالة إن الشحنة تم العثور عليها الخميس الماضي على متن يخت وصل إلى شواطئ بريطانيا من منطقة جزر الكاريبي رافعا علم جامايكا، وجرى ضبطه على يد عملاء الوكالة على بعد 80 ميلا (130 كم) من ميناء بليموث البريطاني.

وبحسب الوكالة فإن قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها تقدر بنحو 160 مليون جنيه استرليني.

المصدر: "إنترفاكس"