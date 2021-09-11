بالفيديو.. تدريبات عسكرية في وضح النهار تثير الرعب بين سكان عاصمة لاتفيا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنه تظهر جانبا من تدريبات Namejs-2021 الجارية حاليا في لاتفيا.

ويظهر هذا الفيديو الذي قيل إنه سجل في العاصمة ريغا جنديا في زي ميداني مسلحا ببندقية هجومية وهو يطلق النار في وضح النهار وسط شارع، ما يثير الرعب لدى امرأة مع طفل تتجول في الموقع نفسه.

Российские солдаты уже в центре Риги!



Ой,стоп.Это же латвийские военные учения«Namejs-2021»с привлечением солдат НАТО.



И улицы перекрывать видимо не нужно.Давайте будем пугать наших детей.



Из-за соломы в чужой голове должно страдать обычное гражданское население.



Дебилы блд🤦‍♀️ pic.twitter.com/l1PDcOubVL — Ari (@daimond_ari) September 11, 2021

وأثار هذا الفيديو تساؤلات بشأن سبب عدم إغلاق الشارع الذي يجري فيه التدريب.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذا التسجيل، لكن العسكري فيه يرتدي الزي نفسه الذي يرتديه الجنود المشاركون في المناورات الجارية بمشاركة قوات من حلف الناتو، حسب لقطات متداولة في وسائل الإعلام المحلية.

VIDEO: Zemessargi "iztīra" Grīziņkalnu no nemierniekiem – norit militārās mācības "Namejs 2021" https://t.co/XbV05ezp2f — LG (@budzis) September 11, 2021

وكانت وزارة الدفاع اللاتفية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إصابة ثلاثة عسكريين من الناتو جراء حادث وقع خلال التدريبات.

المصدر: وكالات