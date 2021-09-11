بالفيديو.. أوباما وكلينتون يشاركان بايدن في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

انضم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن صباح اليوم في منطقة مانهاتن بنيويورك، لحضور مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

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وحضر المراسم أيضا عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة.

ومن المقرر أن يزور بايدن وزوجته اليوم السبت ثلاثة مواقع باتت رمزا للهجمات التي حصلت قبل عشرين عاما.

ويتواجد اليوم الرئيس الأمريكي وزوجته في نيويورك حيث دمر برجا مركز التجارة العالمي، ومن المقرر أن يتوجها أيضا إلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة إرهابيين، وإلى أرلينغتون في فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لهجوم.

President Biden and first lady Jill Biden were joined by former President Barack Obama and Bill Clinton this morning in lower Manhattan for the commemoration ceremony at the National September 11th Memorial. https://t.co/YshsWGgMXPpic.twitter.com/IceyYK7E29 — CNN (@CNN) September 11, 2021

المصدر: "CNN"