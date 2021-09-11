مقاتلة "ميغ-31" روسية ترافق طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

قال مصدر في إدارة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة من طراز "ميغ-31"، انطلقت من قاعدتها لمتابعة طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس.

وأضاف المصدر، في حديث للصحفيين، أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت اليوم السبت، فوق منطقة مياه بحر بارنتس، هدفا جويا يقترب من حدود الدولة الروسية.

ولتحديد هوية الهدف الجوي، ومنع انتهاك حدود الدولة، انطلقت مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي في أسطول الشمال الروسي.

وتمكن طاقم المقاتلة، من تحديد الهدف الجوي، وتبين أنه طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي من طراز P-3C Orion . ورافقتها المقاتلة الروسية عند تحليقها فوق بحر بارنتس.

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وبعد ابتعاد الطائرة الغريبة عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها. وتابع المصدر القول: "تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بدقة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

المصدر: تاس