أنصار انفصال كاتالونيا يتظاهرون قبل استئناف المفاوضات مع مدريد

يسعى أنصار انفصال إقليم كاتالونيا لاستعراض قوتهم عبر تنظيم تظاهرات في شوارع برشلونة اليوم، قبل استئناف المفاوضات مع مدريد الأسبوع المقبل.

وتمت الدعوة الى التظاهرات تحت شعار "دعونا نكافح من أجل الاستقلال"، وسيبدأ الحدث في تمام الساعة الخامسة مساء لإحياء ذكرى سيطرة قوات الملك فيليبي الخامس على برشلونة في 11 سبتمبر 1714".

وأعرب مؤسس حركة "اومنيوم كولتورال"، إحدى أكبر المجموعات الشعبية المؤيدة للاستقلال جوردي كوشارت عن أمله في "خروج مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع من أجل التأكيد على أن حركتنا أكثر نشاطا من أي وقت مضى".

هذا وتعد محاولة انفصال كاتالونيا واحدة من أسوأ الأزمات التي مرت بها إسبانيا منذ انتهاء دكتاتورية فرانكو في عام 1975.

المصدر: فرانس 24