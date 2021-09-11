إصابة 3 عسكريين من الناتو خلال تدريبات في لاتفيا

قال كاسبارس غالكينس السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع اللاتفية، إن ثلاثة عسكريين من الناتو، أصيبوا في حادث خلال تدريبات Namejs 2021، التي تجري في ميدان التدريب أدجي بلاتفيا.

وأضاف غالكينس، في حديث للصحفيين اليوم: "أصيب ثلاثة من أفراد قوات الحلفاء في حادث مؤسف غير مقصود".

وأشار إلى أنه نقل الثلاثة إلى المستشفى، ولاحقا خرج أحدهم من هناك لتحسن حالته.

ولم يقدم ممثل وزارة دفاع لاتفيا، أية تفاصيل كانت عن الحادث، ولا عن جنسيات المصابين، وفقط قال إنه تم إبلاغ أقاربهم بالحادث.

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وستستمر التدريبات العسكرية Namejs 2021 في لاتفيا حتى 3 أكتوبر، ويشارك فيها 9300 عسكري من 17 دولة.

المصدر: نوفوستي