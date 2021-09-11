واشنطن: أكثر من 250 أجنبيا غادروا كابل مؤخرا ونشكر قطر

أعلنت الإدارة الأمريكية أن أكثر من 250 مواطنا أجنبيا تمكنوا من مغادرة العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الأخيرة، مثمنة دور قطر في هذه المسألة.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة غادر أكثر من 250 مواطنا أجنبيا بينهم عشرات الأمريكيين ومقيمون دائمون، كابل دون أي عواقب على متن رحلات قطرية، وهذا تطور إيجابي".

1/3 Over the last three days, over 250 foreign nationals, including dozens of U.S. citizens and permanent residents, departed Kabul unhindered on Qatari flights. This is positive. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) September 10, 2021

وأعرب خليل زاد عن امتنان إدارة الرئيس جو بايدن لقطر لدورها في تسيير هذا الرحلات، مشددا على أن واشنطن "ترحب بتعاون قطر في هذا الجهد المهم".

وتعهد المبعوث بأن الإدارة الأمريكية ستبقى على تواصل مع حكومة قطر وحركة "طالبان" وأطراف أخرى للتأكد من منح الممر الآمن لرعايا الولايات المتحدة ودول أخرى والأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم.

وأصبحت قطر أول دولة استأنفت الرحلات مع أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى سدة الحكم هناك وانتهاء عمليات الإجلاء التي نفذتها الولايات المتحدة ودول أخرى من مطار كابل وسط حالة من الفوضى.

المصدر: RT