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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)

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وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية على الشريط الحدودي مع سوريا (صور)
Reuters
خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة من جيش بلاده، اليوم السبت جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "أكار والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة قطاع منطقة عمليات "درع الربيع" التابع لقيادة الفيلق السادس عند نقطة الصفر على الحدود السورية".

وعقد أكار اجتماعا مع قادة الوحدات على خط الحدود وما بعده، تم خلاله مناقشة آخر التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها.

و"درع الربيع" عملية عسكرية أطلقتها تركيا ضد قوات الجيش السوري، وذلك عقب تعرض قواتها الموجودة في إدلب بتاريخ 27 فبراير 2020 لهجوم من قبل الجيش السوري.

المصدر: الأناضول

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