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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يغرد عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين

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وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يغرد عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين
Reuters RONEN ZVULUN
العلم الإسرائيلي
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أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، أن "الهدف الحالي هو إلقاء القبض على السجينين الفلسطينيين الأمنيين اللذين لا يزالان طليقين"، متعهدا بأن "يتم ذلك قريبا".

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وجاء ذلك في تغريدة نشرها عومير بار ليف في "تويتر".

وفي حديث للقناة 12، قال بار ليف إن "المواطنين في إسرائيل بإمكانهم أن يثقوا بالأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "القوات العسكرية والشرطية تعمل في كل مكان من أجل ضمان أمنهم".

ولا يزال البحث مستمرا عن اثنين من أصل الأسرى الفارين الستة من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات. 

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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