"لم يجرؤوا على إيقاظ قائدهم".. الكشف عن سبب فشل عملية إجلاء أوركسترا نسائية من كابل

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ملابسات فشل محاولة السلطات الأمريكية في إجلاء أعضاء فرقة "زهرة" الموسيقية النسائية من أفغانستان أواخر الشهر الماضي.

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وقالت الصحيفة إن فرقة "زهرة" فشلت بمغادرة كابل، بالرغم من الدعم السياسي والأمني الذي لاقته في واشنطن، والذي لم يترجم على أرض الواقع إلا مؤخرا وبشكل مخيب للآمال.

وحسب الصحيفة، فإن العديد من السياسيين الأمريكيين وعددا من الموظفين السابقين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أعربوا عن استعدادهم لإجلاء الفرقة من أفغانستان.

وفي اليوم المحدد، تمكن أعضاء الأوركسترا وأفراد عائلاتهن من ركوب حافلات والتوجه إلى مطار كابل استعدادا للسفر، لكن نقطة تفتيش لحركة "طالبان" أوقفتهم ومنعتهم من المضي قدما بسبب عدم وجود تصريح رسمي من قيادة الحركة.

ووفقا للتقرير، فإن ما أفشل عملية إجلاء الفرقة هو أن عناصر "طالبان" لم يجرؤوا على إيقاظ المسؤول عن النقطة ما حال دون مرور القافلة إلى المطار.

بذلك ظل أعضاء الفرقة وعائلاته ومدرسوهم عالقين في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية في 31 أغسطس الماضي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"