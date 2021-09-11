تقرير: ازدياد الاهتمام بالروايات عن صلة البشتون باليهود بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان

نشر موقع Ynet الإسرائيلي تقريرا تحدث عن زيادة الاهتمام بالروايات القديمة عن الصلات بين قبائل بشتونية في أفغانستان واليهود، وخاصة البشتون المعارضون لـ"طالبان".

وأشار التقرير إلى أن الكثير من البشتون يصدقون الفرضيات حول أنهم متحدرون من قبائل إسرائيلية مفقودة، ويقولون إنهم يشعرون بصلاتهم بإسرائيل والديانة اليهودية، ويؤيدون النظريات عن أصولهم اليهودية.

وحسب البروفسور الإسرائيلي أفيغدور شاخان، فإن قبائل إسرائيل المفقودة استقرت في أراضي أفغانستان الحالية بعدة غزو الآشوريين لإسرائيل بين 856 و732 قبل الميلاد.

وأشار البروفسور إلى أن أسماء بعض المدن الأفغانية قد تكون لها جذور عبرية، مثل قندهار، حيث أن كلمة "هار" تعني الجبل بالعبرية، كما تشير الفرضيات إلى تشابه الأسماء البشتونية واليهودية.

وبعد سيطرة "طالبان" على كابل، دعت العضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" اليساري غابي لاسكي الحكومة الإسرائيلية إلى منح اللجوء للفارين من أفغانستان واستقبال عدة مئات منهم، لكنها لم تشر إلى البشتون بشكل خاص، وأضافت أنها ليست على علم بأصولهم اليهودية المحتملة.

المصدر: Ynet