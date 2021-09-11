السويد تمنع أبوين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين

منعت السلطات السويدية المختصة زوجين سويديين من تسمية ابنهما فلاديمير بوتين، حيث قدم الوالدان طلبهما لتدون اسم مولودهما في المصلحة المعنية كما يقتضي القانون السويدي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أنهما أجبرا على تغيير اسم الصبي، حيث يمكن في السويد حظر الأسماء إذا كانت مسيئة أو إذا كان من الممكن أن تسبب "عدم ارتياح لحاملها"، فيما لم يتم الكشف عن مسوغات رفض تدوين المولود الجديد.

ورفضت مصلحة السجل المدني سابقا أسماء بينها الله وفورد ومايكل جاكسون وبيلزنر وكيو وتوكين.

وفي عام 2007 نجح زوجان بقرار قضائي في إلزام مصلحة السجل المدني بتدوين اسم Metallica لابنتهما، كما تمكن أبوان آخران من تسمية طفلهما Google دون أي مشاكل.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية