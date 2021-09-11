حريق الغابات في إسبانيا يجبر رجال الإطفاء على التقهقر (فيديو)

اضطر رجال إطفاء يكافحون حريق غابات قرب منتجع في منطقة كوستا ديل سول الإسبانية للتقهقر إثر مقتل أحد أفراد الطوارئ مع اتساع نطاق الحريق الذي أجبر أكثر من ألف شخص على ترك منازلهم.

وأعلن جهاز مكافحة حرائق الغابات في إقليم الأندلس على "تويتر" أنه سحب معظم رجال الإطفاء التابعين له، بعد أن تسببت الرياح القوية والحرارة المرتفعة في تكون سحابة نارية خطيرة في المنطقة.

وأضاف: "تصاحب هذا الحريق ظروف قاسية تجعل أي تدخل بلا جدوى تقريبا".

ومنذ اندلاعه أتى الحريق على نحو 8896 فدانا من الغابات في جبل سييرا بيرميخا المطل على إستيبونا، وهو منتجع على البحر متوسط يقبل عليه السائحون البريطانيون والمتقاعدون.

ورفعت السلطات تصنيف الحريق إلى المستوى الثاني ما جعل الحكومة المركزية تتدخل وتشارك بطائرتي رش وطائرة هليكوبتر في العملية ليصل إجمالي عدد الطائرات المشاركة إلى 69 طائرة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في المنطقة إن من غير المرجح السيطرة على الحريق قبل يوم السبت.

المصدر: رويترز