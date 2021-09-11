ترودو يتعرض لعاصفة من الانتقادات في آخر مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لانتقادات كبيرة خلال آخر مناظرة تلفزيونية له قبل الانتخابات البرلمانية مع زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول أبرز المرشحين.

وانتقد أوتول، ترودو بسبب قراره الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من الأزمة في أفغانستان وجائحة فيروس كورونا الحالية.

وقال أوتول لترودو: "لقد دعوت إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي فأنت تقدم مصالحك السياسية على صالح الآلاف من الناس.. القيادة مرتبطة بوضع الآخرين في المقام الأول، وليس نفسك"، واتفق معه في الرأي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ من التيار "الاجتماعي الديمقراطي".

ودافع ترودو عن سياسته في أفغانستان، وأشاد بعمل قوات الأمن الكندية لإجلاء آلاف الأشخاص من كابل.

ويتوجه 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في كندا في 20 سبتمبر الجاري للتصويت على تشكيل حكومة جديدة.

ودعا ترودو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2015 ويقود حكومة أقلية منذ عام 2019، إلى إجراء الانتخابات قبل عدة أسابيع، ويقول منتقدوه إنه يدفع المواطنين إلى صناديق الاقتراع خلال أزمة فيروس كورونا في محاولة لاستعادة الأغلبية في البرلمان.

المصدر: د ب أ