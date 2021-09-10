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البيت الأبيض: بايدن بحث مع شي منشأ فيروس كورونا

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البيت الأبيض: بايدن بحث مع شي منشأ فيروس كورونا
Reuters Tingshu Wang
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين يوم الجمعة، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19  ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل".

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من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.

وأكدت بساكي أن المكالمة تطرقت إلى قضايا المناخ وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشؤون الاقتصادية التي "لم تكن الجزء الرئيسي من الحديث".

وأشارت إلى أن هذه المكالمة لم يكن من المقرر لها أن تؤدي إلى أي "نتائج نهائية".

المصدر: رويترز

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