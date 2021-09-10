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الولايات المتحدة.. جمهوريون يعتبرون إلزامية التطعيم ضد كورونا "خطوة استبدادية"

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الولايات المتحدة.. جمهوريون يعتبرون إلزامية التطعيم ضد كورونا
Reuters
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اعتبر فريق من النواب الجمهوريين إعلان الرئيس جو بايدن إلزامية التطعيم ضد كورونا لثلثي العاملين في الولايات المتحدة "خطوة استبدادية"، وتعهدوا بمقاضاة الإدارة الديمقراطية.

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مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19
مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19

وقال النواب إن قرار بايدن بتوسيع إلزامية التطعيم ليشمل 100 مليون شخص "يشبه الديكتاتورية إلى حد كبير".

وعن التهديدات بالملاحقة القضائية التي يطلقها الجمهوريون قال بايدن: "فليحاولوا"، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن بعض الجمهوريين "تصرفوا باستخفاف في ما يتعلق بصحة الأطفال".

ويؤكد الجمهوريون أنهم يؤيدون التطعيم لكنهم ضد فرضه، فيما بعضهم يشككون أصلا في جدوى اللقاح.

 

المصدر: "أ ف ب"

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