إدارة بايدن تتيح تصوير قاعدة أمريكية تؤوي أفغانا تم إجلاؤهم

أتاحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصوير قاعدة تابعة للجيش تؤوي أفغانا تم إجلاؤهم جوا، ويخضعون للفحوص الطبية في القاعدة المذكورة.

والجولة التي استمرت 3 ساعات في قاعدة "بليس" التابعة للجيش الأمريكي في مدينة إل باسو في ولاية تكساس، شهدت أول إطلالة للإعلام عليها بين 8 قواعد تأوي أفغانا ممن تم إجلاؤهم بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي.

ومن المتوقع السماح لقرابة 50 ألف أفغاني بدخول الولايات المتحدة، بينهم مترجمون وسائقون وآخرون ممن ساعدوا الجيش الأمريكي خلال الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان ويخشون بطش طالبان.

المصدر: "رويترز"