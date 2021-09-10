لافروف: "طالبان" أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حركة "طالبان" أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان، وتسعى لتشكيل حكومة تعددية.

وأكد لافروف خلال منتدى "روسيا بأسرها 2021" للصحافة الحديثة يوم الجمعة: "سمعنا تصريحات حركة "طالبان"، ونحن نرحب بها، حول أنها لا تعتزم احتكار السلطة وتريد تشكيل حكومة شاملة".

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وأشار أيضا إلى ضرورة معالجة الوضع في مجال حقوق المرأة في أفغانستان.

وتابع: "سمعنا أنهم سيحاربون الإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون على أراضي أفغانستان، وقبل كل شيء "داعش" وفصائل تابعة لـ"القاعدة". وحتى الآن لم يظهر أي شيء يناقض ذلك".

وأكد لافروف أنه "لا يمكن تسوية الوضع في الوقت الحالي بدون عملية سياسية تجمع بين البشتون والأوزبيك والهزارة والطاجيك. وهذا ما ندعو إليه منذ البداية".

المصدر: نوفوستي