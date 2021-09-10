لم يرها أحد بعد.. الخدمة السرية الأمريكية تنشر صورا توثق هجمات 11 سبتمبر

بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، نشرت الخدمة السرية الأمريكية لأول مرة لقطات تظهر جوانب من تلك الأحداث الدراماتيكية التي أودت بأرواح نحو ثلاثة آلاف شخص.

ووثقت هذه الصورة حجم الدمار الذي لحقت بمدينة نيويورك نتيجة لاصطدام طائرتي ركاب احتجزهما عناصر لتنظيم "القاعدة" بـ"البرجين التوأمين" (مركز التجارة العالمي) ما تسبب في تدمير البرجين بالكامل في غضون دقائق.

United States Secret Service

United States Secret Service

Reuters United States Secret Service

United States Secret Service

كما نشرت الخدمة السرية لأول مرة مقابلات مع عناصر حاليين وسابقين فيها يتحدثون عن تجربتهم للتعامل مع تلك الأحداث الكارثية.

المصدر: RT