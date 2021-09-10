لم يرها أحد بعد.. الخدمة السرية الأمريكية تنشر صورا توثق هجمات 11 سبتمبر
Reuters Shannon Stapleton
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9dh
بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر، نشرت الخدمة السرية الأمريكية لأول مرة لقطات تظهر جوانب من تلك الأحداث الدراماتيكية التي أودت بأرواح نحو ثلاثة آلاف شخص.
ووثقت هذه الصورة حجم الدمار الذي لحقت بمدينة نيويورك نتيجة لاصطدام طائرتي ركاب احتجزهما عناصر لتنظيم "القاعدة" بـ"البرجين التوأمين" (مركز التجارة العالمي) ما تسبب في تدمير البرجين بالكامل في غضون دقائق.
United States Secret Service
United States Secret Service
Reuters United States Secret Service
United States Secret Service
كما نشرت الخدمة السرية لأول مرة مقابلات مع عناصر حاليين وسابقين فيها يتحدثون عن تجربتهم للتعامل مع تلك الأحداث الكارثية.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.