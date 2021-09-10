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إسرائيل.. التحقيق مع حوالي 200 من العائدين من أوكرانيا بشبهة تزوير نتائج فحوص كورونا

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إسرائيل.. التحقيق مع حوالي 200 من العائدين من أوكرانيا بشبهة تزوير نتائج فحوص كورونا
Sputnik
حجاج من اليهود الحاسيديم في مدينة أومان الأوكرانية يحتفلون بحلول رأس السنة العبرية
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تعتزم الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع 186 مواطنا غالبيتهم من اليهود المتشددين عادوا مؤخرا من مدينة أومان في أوكرانيا، وذلك بشبهة تزوير نتائج فحص كورونا ونقل العدوى في ظروف خطيرة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد فرض على هؤلاء الأشخاص الحجر الصحي لمدة عشرة أيام يخضعون في ختامها للتحقيق.

وأفاد موقع "واينت" بأن تم العثور بين ركاب إحدى الرحلات من كييف على 13 شخصا يحملون شهادات اختبار مزورة وتأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لدى خضوعهم للفحص بعد الوصول إلى مطار بن غوريون.

ومن المتوقع أن تحط في البلاد اليوم أكثر من عشرين طائرة قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حجاج من اليهود الحاسيديم عائدون من مدينة أومان، حيث يتوجهون سنويا للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة حلول رأس السنة العبرية وأداء الصلاة على ضريح الحاخام نحمان من بريسلوف.

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وحسب تقديرات، فإن حوالي 30000 مواطنا إسرائيليا زاروا أوكرانيا هذا الأسبوع للاحتفال بالعيد.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن 13.5٪ من المسافرين من أوكرانيا الذين تم اختبارهم لفيروس كورونا، قد تأكدت إصابتهم بالعدوى.

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية بأن أي شخص أصيب بكوفيد-19 وعاد من أومان باستخدام أوراق مزورة ستتم معاقبته إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك بتهم تشمل الاحتيال والتزوير ونشر المرض عمدا.

المصدر: "مكان"

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