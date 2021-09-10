دي مايو: استبعد الاعتراف بحكومة "طالبان" حتى من دول غير متحالفة معنا

استبعد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "اعترافا دوليا بحكومة حركة "طالبان" في أفغانستان حتى من قبل الدول غير المتحالفة معنا".

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وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات اليوم الجمعة: "لا يمكن أن يكون هناك تعاون مع السلطات الأفغانية الجديدة إذا كان هناك عنف وتمييز ضد النساء والصحفيين".

وأضاف "قلنا إننا سنحكم على "طالبان" بالحقائق وليس بالكلمات والحقائق محبطة إلى حد كبير" حتى الآن.

المصدر: "آكي"