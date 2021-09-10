طالبان تستولي على مستودع كبير للأسلحة في بنجشير

قال أحد قادة طالبان لمراسل "نوفوستي"، إن الحركة تمكنت في بنجشير من الاستيلاء على مستودع كبير مكتظ بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك السوفيتية الصنع.

ووفقا له، يوجد في المستودع الكثير من الأسلحة والمعدات، لدرجة أن نقلها إلى كابل قد يستغرق عدة أيام.

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وتمكنت طالبان في الأسبوع الماضي، من السيطرة على المناطق الرئيسية في بنجشير، التي كانت آخر ولاية أفغانية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.

المصدر: نوفوستي