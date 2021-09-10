 
مباشر

طالبان تستولي على مستودع كبير للأسلحة في بنجشير

أخبار العالم

طالبان تستولي على مستودع كبير للأسلحة في بنجشير
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9bd

قال أحد قادة طالبان لمراسل "نوفوستي"، إن الحركة تمكنت في بنجشير من الاستيلاء على مستودع كبير مكتظ بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك السوفيتية الصنع.

ووفقا له، يوجد في المستودع الكثير من الأسلحة والمعدات، لدرجة أن نقلها إلى كابل قد يستغرق عدة أيام.

إقرأ المزيد
"طالبان" تكشف مخبأ أمر الله صالح في بنجشير وأنباء عن إعدام شقيقه

وتمكنت طالبان في الأسبوع الماضي، من السيطرة على المناطق الرئيسية في بنجشير، التي كانت آخر ولاية أفغانية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا