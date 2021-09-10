ماكرون وميركل يلتقيان في 16 سبتمبر

أعلنت فرنسا أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيلتقيان في قصر الإليزيه يوم 16 سبتمبر.

ولفتت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، إلى أن "الرئيس ماكرون وميركل سيلتقيان في قصر الإليزيه يوم 16 سبتمبر لمناقشة مختلف القضايا الثنائية إضافة إلى آخر التطورات في أفغانستان".

وأوضحت الرئاسة أن "الموضوعات الأخرى للمناقشات ستتراوح بين الوضع في الساحل والرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الأوروبي".

المصدر: يورو نيوز