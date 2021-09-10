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مندوب روسيا: سنصوت ضد أي قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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مندوب روسيا: سنصوت ضد أي قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Reuters LEONHARD FOEGER
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
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أكدت روسيا أنها ستعارض أي مشروع قرار يتضمن إدانة لإيران حال طرحه على بساط البحث في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أفاد بذلك مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الذي كتب عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "لا ينبغي أن تكون هناك أوهام. إذا تم تقديم مشروع قرار بشأن إيران إلى مجلس المحافظين (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية) للنظر فيه، فإن روسيا ستصوت ضده".

وأضاف المندوب الروسي أنه ليست هناك حاجة لتقديم قرار ليس بلا معنى فحسب، بل وستترتب عليه أيضا عواقب ضارة لعملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

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يأتي ذلك وسط أنباء تفيد بأن دولا غربية بصدد تقرير ما إذا ستقدم على تحميل إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا، بعد اتهام أممي للحكومة الجديدة في طهران بجعل الإشراف على برنامجها النووي "مستحيلا".

يذكر أنه في 4 مارس الماضي، أعلن أوليانوف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تراجعت رسميا عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران للتصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قالت الخارجية الإيرانية وقتها إن مشروع القرار تم رفضه بفضل جهود إيران وروسيا والصين.

المصدر: وكالات

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