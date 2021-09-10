كوريا الجنوبية: تطوير نظام الأقمار الصناعية القادرة على اكتشاف التهديدات من كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية، أنه "من المقرر بدء تطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة القادرة على اكتشاف التهديدات من كوريا الشمالية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ المتحركة TEL العام المقبل".

ولفتت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية أنها "ستبدأ مشروع تطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة في العام المقبل، وأنه تم تخصيص 11.2 مليار وون "9.6 مليون دولار أمريكي" لهذا المشروع، من الموازنة الحكومية التي تم تقديمها مؤخرا إلى الجمعية الوطنية".

يذكر أن نظام الأقمار الصناعية الصغيرة هو نظام استطلاعي قادر على استكشاف تحركات غير عادية في المناطق المعينة من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية، يدور كل واحد منها حول مسار محدد على مدار منخفض.

وتشغل كوريا الجنوبية حاليا الأقمار الصناعية البصرية والأقمار الصناعية المجهزة برادارات الفتحة التركيبية (SAR)، لكن بسبب عدد قليل من زيارات شبه الجزيرة الكورية، تجد صعوبة في استكشاف التهديدات في الوقت الفعلي مثل قاذفات صواريخ متحركة وأسلحة نووية وصواريخ لكوريا الشمالية.

المصدر: يونهاب