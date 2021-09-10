الكرملين: نأسف لتصريح زيلينسكي عن احتمال الحرب مع روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين ينظر بأسف إلى تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن احتمال الحرب مع روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن احتمال نشوب حرب مع روسيا، أضاف بيبسكوف: "مع الأسف. نحن لا نريد الانغماس في أي توقعات مروعة".

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في وقت سابق، رجح الرئيس الأوكراني إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا، بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي-2".

ويرى زيلينسكي، أنه في حال تطورت الأوضاع بهذا الشكل، فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه روسيا.

المصدر: نوفوستي