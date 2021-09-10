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كوريا الجنوبية: إدراج المدعي العام السابق رسميا للتحقيق معه في تهم متعددة

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كوريا الجنوبية: إدراج المدعي العام السابق رسميا للتحقيق معه في تهم متعددة
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اعلنت كوريا الجنوبية عن "إدراج المدعي العام السابق للبلاد "يون سيوك- يول" رسميا للتحقيق معه في تهم متعددة".

ولفتت هيئة التحقيق الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، الى ان "المدعي العام السابق للبلاد متهم بالعديد من القضايا، من بينها إساءة استخدام السلطة، اضافة الى فضيحة التدخل السياسي".  

ويواجه "يون" أربع تهم، وهي إساءة استخدام السلطة والتدخل في ممارسة الحقوق وإفشاء معلومات سرية أثناء أداء واجبه العام وانتهاك قانون حماية المعلومات الشخصية وقانون انتخاب الموظفين العموميين. 

هذا وكان "يون" قد استقال من منصبه في مارس من هذا العام وانضم إلى حزب المعارضة الرئيسي ليتنافس في سباق الحزب لاختيار مرشحه الرئاسي في انتخابات العام المقبل.

المصدر: وكالة يونهاب

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