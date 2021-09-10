لوكاشينكو: ما اتفقنا عليه مع روسيا "بالغ الجدية" والمجلس الأعلى لدولة الاتحاد قد ينعقد في 4 نوفمبر

وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التوافقات التي توصل إليها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثتهما أمس الخميس في موسكو، بأنها "بالغة الجدية".

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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم الجمعة عن لوكاشينكو قوله: "بالأمس كانت هناك فعاليات جيدة على مستوى رئيسي بيلاروس وروسيا. لقد اتفقنا على أشياء كثيرة، وهذه اتفاقيات بالغة الجدية".

وأضاف: "لم يسبق أن نتخذ خطوات مثل تلك التي اتخذناها خلال السنوات الثلاث من اعداد وإعلان تلك البرامج الاتحادية".

تأتي هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس بوتين أمس الخميس أنه تم الاتفاق على جميع البرامج الاتحادية الـ28 بين روسيا وبيلاروس، والتي تهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وإقامة أسواق موحدة ومجال موحد للنقل وتطبيق سياسات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة.

وقال لوكاشينكو أيضا إن جلسة لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس قد تعقد في 4 نوفمبر المقبل.

ويضم المجلس الأعلى رئيسي البلدين ورئيسي حكومتيهما، إضافة إلى رئيسي البرلمانين في كل من روسيا وبيلاروس.

المصدر: وكالات