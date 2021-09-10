سيئول: سنراقب وضع شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

أعلنت وزارة الوحدة في سيئول أنها "ستراقب وضع شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، كيم يو-جونغ فيما يتعلق بعدم ظهورها في الفعاليات الرئيسية الأخيرة لكوريا الشمالية".

وأوضح مصدر بالوزارة أنه "لم يتم رصد كيم يو-دونغ في العرض العسكري وزيارة الزعيم كيم لقصر كومسوسان للشمس مؤخرا، غير أن هناك حاجة إلى مراقبة ما إذا كانت ستحضر الأحداث السياسية في المستقبل"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستصدر حكما شاملا مع مراقبة الأحداث السياسية الرئيسية المرتقبة عن كثب مثل اجتماع مجلس الشعب الأعلى والذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال".

وعن حكم اللجنة الأولمبية الدولية حول تعليق عضوية كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين بين المصدر أن "الحكومة ستواصل البحث عن سبل لتعزيز التبادل الرياضي بين الكوريتين من خلال العديد من الفرص والجهود للمضي قدما في السلام في شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: بي بي سي