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إدارة بايدن تعرض سلسلة جديدة من التدابير لخفض الانبعاثات

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إدارة بايدن تعرض سلسلة جديدة من التدابير لخفض الانبعاثات
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عرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي التزمت بجعل مكافحة التغير المناخي أولوية، سلسلة جديدة من التدابير لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران التجاري بنسبة 20% بحلول العام 2030.

وقال البيت الأبيض، في وثيقة نشرت أمس، إن "هذا القطاع ينتج راهنا 11% من انبعاثات الناجمة عن وسائل النقل في الولايات المتحدة"، مشددا على أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأن الانبعاثات الناجمة عن الطيران أن ترتفع مع ارتفاع رحلات الأفراد والبضائع".

وتريد الإدارة الأمريكية في مرحلة اولى تسريع إنتاج وقود الطيران من مصادر طاقة متجددة ليصل إلى ما لا يقل عن 11,4 مليار ليتر في السنة بحلول العام 2030، ويعتبر اعتماد وقود غير أحفوري من أكثر الوسائل طموحا لحفض البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.

بدورها وافقت شركات الطيران الأمريكية التي تعهدت جماعيا في مارس الماضي، بإنتاج ملياري غالون من الوقود من مصادر متجددة سنويا بحلول 2030، على رفع هذا الهدف".

المصدر: رويترز

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