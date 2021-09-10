احتفالا بذكرى التأسيس.. الزعيم الكوري الشمالي يزور ضريحي الزعيمين الراحلين

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضريح جده الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ ووالده الراحل كيم جونغ-إيل للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيس البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، زار كيم وزوجته ري سول-جو، قصر كومسوسان للشمس حيث ترقد جثتا الزعيمين الراحلين.

وأضافت "في القاعات التي يتواجد فيها نعشا الرئيس ورئيس الدولة، أعرب الأمين العام وزوجته عن أطيب تمنيات الخلود للزعيمين العظيمين اللذين بنيا وطن الشعب الحقيقي، البلد الاشتراكي المزدهر، وورثاه للأجيال القادمة من خلال تكريس حياتهما كلها لذلك".

ويعتقد أن الظهور العلني لري هو الأول منذ ما يقرب من أربعة أشهر منذ أن حضرت عرضا للمجموعات الفنية لعائلات الجنود من الوحدات المشتركة الكبيرة للجيش الشعبي الكوري في مايو.

المصدر: "يونهاب"