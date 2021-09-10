إغلاق قاعدة جوية وسط الولايات المتحدة بعد بلاغ عن إطلاق نار

أعلن جناح القاعدة الجوية 88 في وقت متأخر من الخميس إغلاق قاعدة رايت باترسون لسلاح الجو الأمريكي بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقي تقرير عن وجود "مطلق نار نشط" داخلها.

وقال الجناح 88 للقاعدة الجوية عبر "تويتر": "في حوالي الساعة 9:25 مساء، استجاب عناصر للطوارئ لتقرير عن مطلق نار نشط في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة A في قاعدة رايت باترسون".

وأضاف أن "قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المبنى".

At approximately 9:25pm, emergency responders responded to a report of an active shooter in the National Air and Space Intelligence Center in Area A at WPAFB. Security Forces are currently sweeping the building. The base is on lockdown. More info to be provided when available. — 88th Air Base Wing (@WrightPattAFB) September 10, 2021

At approximately 9:25pm, emergency responders responded to a report of an active shooter in the National Air and Space Intelligence Center in Area A at WPAFB. Security Forces are currently sweeping the building. The base is on lockdown. More info to be provided when available. — 88th Air Base Wing (@WrightPattAFB) September 10, 2021

المصدر: "رويترز"