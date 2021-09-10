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إغلاق قاعدة جوية وسط الولايات المتحدة بعد بلاغ عن إطلاق نار

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إغلاق قاعدة جوية وسط الولايات المتحدة بعد بلاغ عن إطلاق نار
Reuters US AIR FORCE
قاعدة رايت باترسون الجوية الأمريكية بولاية أوهايو (صورة أرشيفية)
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أعلن جناح القاعدة الجوية 88 في وقت متأخر من الخميس إغلاق قاعدة رايت باترسون لسلاح الجو الأمريكي بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقي تقرير عن وجود "مطلق نار نشط" داخلها.

وقال الجناح 88 للقاعدة الجوية عبر "تويتر": "في حوالي الساعة 9:25 مساء، استجاب عناصر للطوارئ لتقرير عن مطلق نار نشط في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة A في قاعدة رايت باترسون".

وأضاف أن "قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المبنى".

المصدر: "رويترز"

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