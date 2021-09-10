قناة: إصابة 6 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في إلينوي الأمريكية

قالت قناة NBC التلفزيونية، إنه تم نقل ما لا يقل عن 6 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح خلال إطلاق نار بمدينة إيست سانت لويس بولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنها تلقت معلومات مساء الخميس تشير إلى احتمال إصابة 12 شخصا بإطلاق نار، ولكن تم حتى الآن تأكيد إصابة ستة أشخاص فقط، يجري تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه خلال فرار المشتبه بهم من الشرطة، اصطدمت سيارتهم بقطار لنقل الركاب.

إقرأ المزيد

ونقلت محطة KMOV-TV المحلية، عن الشرطة قولها إن ثلاثة من المشتبه بهم فتحوا النار على الشرطة، قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب. وأشارت القناة إلى أن الشرطة تبحث عن الفارين في غابة مجاورة.

وتشتهر مدينة إيست سانت لويس، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 ألف نسمة وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من إلينوي، بالجريمة والفقر.

المصدر: سبوتنيك