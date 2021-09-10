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الأمم المتحدة: كوادرنا الأفغان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل "طالبان"

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الأمم المتحدة: كوادرنا الأفغان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل
AFP SAJJAD HUSSAIN
المبعوثة الأممية الخاصة إلى أفغانستان ديبوراه لايونز
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أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى أفغانستان ديبوراه لايونز عن تعرض كوارد البعثة الأممية من الأفغان للمضايقات والترهيب من قبل حركة "طالبان"، منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان.

وأشارت لايونز في حديث أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إلى أن حرمة المقرات الأممية في أفغانستان محفوظة بشكل عام، ولكن "نشعر بالقلق المتزايد إزاء ارتفاع عدد حالات المضايقة والترهيب لكوادرنا من المواطنين المحليين".

وأكدت أن الأمم المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لحماية العاملين في مقراتها، مضيفة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على العمل إذا كان موظفوها يتعرضون للترهيب ويخافون على حياتهم ولا يستطيعون التنقل بحرية.

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وأشارت وثيقة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة "رويترز" في وقت سابق، إلى عشرات الحالات المتعلقة بالتهديدات ونهب مقرات تابعة للأمم المتحدة والاعتداءات الجسدية على كوادر الأمم المتحدة منذ 10 أغسطس الماضي.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي أعرب الممثل الأمريكي جيفري ديلورينتيس عن امتعاضه إزاء التقارير عن الاعتداءات على كوادر الأمم المتحدة من قبل "طالبان" في أفغانستان، داعيا الحركة لاحترام الأمم المتحدة واستقلاليتها.

المصدر: رويترز

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