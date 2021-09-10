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إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية

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إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية
AFP PRESIDENCIA
الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال
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أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال المطلوب للولايات المتحدة، حيث وافقت السلطات الإسبانية على تسليمه لواشنطن.

ونشرت الشرطة مقاطع فيديو لاعقال كارفاخال دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل عن اعتقاله.

وأكدت ماريا دولوريس أرغيليس محامية كارفاخال أن موكلها سيمثل أمام المحكمة الإسبانية يوم الجمعة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن هوغو كارفاخال جنرال فنزويلي متقاعد وأحد المقربين من الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

واتهمته الولايات المتحدة بالتورط في تجارة المخدرات وطالبت إسبانيا حيث يقيم منذ فترة بتسليمه.

ووافقت المحكمة الإسبانية على تسليم كارفاخال للولايات المتحدة قبل نحو عامين.

المصدر: رويترز

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