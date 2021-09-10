إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية

أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال المطلوب للولايات المتحدة، حيث وافقت السلطات الإسبانية على تسليمه لواشنطن.

ونشرت الشرطة مقاطع فيديو لاعقال كارفاخال دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل عن اعتقاله.

🚩Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPoliciapic.twitter.com/U7D7iKkQDg — Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

وأكدت ماريا دولوريس أرغيليس محامية كارفاخال أن موكلها سيمثل أمام المحكمة الإسبانية يوم الجمعة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن هوغو كارفاخال جنرال فنزويلي متقاعد وأحد المقربين من الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

واتهمته الولايات المتحدة بالتورط في تجارة المخدرات وطالبت إسبانيا حيث يقيم منذ فترة بتسليمه.

ووافقت المحكمة الإسبانية على تسليم كارفاخال للولايات المتحدة قبل نحو عامين.

المصدر: رويترز