فرنسا تمنح جنسيتها لـ12 ألفا من مكافحي كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية منحها الجنسية لأكثر من 12 ألف أجنبي من العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة كوفيد 19، في بادرة شكر لهم لقاء الخدمات التي أدوها خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت مارلين شيايا وكيلة وزارة الداخلية المسؤولة عن الجنسية إن 16 ألف شخص تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الفرنسية العام الماضي بموجب برنامج خاص يسمح للعاملين في الخدمات الأساسية بالتقدم بعد قضائهم عامين في البلاد بدلا من الأعوام الخمسة المطلوبة.

وأضافت أن 12012 من هؤلاء أصبحوا الآن مواطنين فرنسيين.

وبين العاملين الآخرين المؤهلين للتقدم بطلبات الجنسية وفق هذا البرنامج، عمال النظافة ومقدمو الرعاية المنزلية والمربيات.

وقالت شيايا إن "الذين عملوا في المواقع الأمامية كانوا هناك لأجل الوطن.. من الطبيعي أن يقوم الوطن ببادرة تجاههم".

وفي عام 2020 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية 61371 شخصا.

المصدر: أ ف ب