بلينكن يرحب بتسهيل "طالبان" تسيير رحلة من كابل أجلت مواطنين أمريكيين

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتسهيل "طالبان" تسيير رحلة عارضة نفذتها الخطوط الجوية القطرية لإجلاء مواطنين أمريكيين وحاملين للإقامة الأمريكية الدائمة عن أفغانستان.

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وأكد بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية مساء الخميس، أن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية" أقلعت صباح الخميس من مطار كابل لإجلاء مواطنين أمريكيين وحاملين للإقامة الدائمة، معربا عن شكره للجانب القطري.

وقال: "نرحب بإجراءات "طالبان" لتسهيل تسيير هذه الرحلة في إطار التزاماتها بالسماح بالمغادرة لمن يحملون وثائق السفر ويرغبون بالرحيل".

وأضاف: "أعضاء فريقنا في الدوحة وممثلنا الخاص زلماي خليل زاد، خاضوا في الأيام الأخيرة اتصالات دائمة مع مسؤولي حركة طالبان، ونحن شددنا على أن مثل هذه الخطوات الإضافية سيتم الترحيب بها بشكل مماثل من المجتمع الدولي".

المصدر: RT