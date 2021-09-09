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البرازيل تسجل 753 وفاة و30 ألف إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 753 وفاة و30 ألف إصابة جديدة بكورونا
AFP Miguel SCHINCARIOL
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس 753 وفاة و30891 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 585 ألفا و174 حالة.

ووصل مجمل حالات الإصابة إلى 20 مليونا و958 ألفا و899 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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