"محادثات جيدة وبناءة".. موسكو وواشنطن تبحثان إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وصفت الولايات المتحدة المحادثات التي أجرتها الخميس مع روسيا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران بـ"الجيدة والبناءة".

وقال المبعوث الأمريكي المعني بشؤون إيران روبيرت مالي عبر "تويتر"، إنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة في موسكو" مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وأضاف: "ناقشنا هدفنا المشترك المتمثل في استئناف المفاوضات والعودة السريعة المشتركة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة".

Good & constructive meetings in Moscow with @mfa_russia DFM Ryabkov where we discussed our shared goal of a return to negotiations and quick mutual resumption of compliance with the JCPOA. — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) September 9, 2021

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ريابكوف ومالي بحثا الخميس في موسكو بشكل مفصل "آفاق الاستئناف الكامل لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالاتفاق النووي.

وأضافت الوزارة أن "الجانبين أكدا تمسكهما بمواصلة التعاون عبر منصة فيينا بمشاركة كل الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة بما فيها إيران، والولايات المتحدة".

المصدر: RT