إسبانيا تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا

هبطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى ما دون الـ150 حالة لكل 100 ألف شخص، للمرة الأولى في أكثر من شهرين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المؤشر الذي احتسب على مدى الأربعة عشر يوما الماضية، هبط إلى نحو 140 حالة من 150 في اليوم السابق، في تراجع كبير عن مستوى قياسي سجل نهاية يناير الماضي بواقع 900 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 4763 حالة يوم الخميس، ليبلغ إجمالي المصابين 4 ملايين و903021 حالة.

وزادت الوفيات بواقع 71 حالة ليصبح إجمالي الضحايا في إسبانيا 85218 حالة.

المصدر: رويترز