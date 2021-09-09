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خفر السواحل التركي ينقذ 36 طالب لجوء في بحر إيجه

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خفر السواحل التركي ينقذ 36 طالب لجوء في بحر إيجه
Reuters
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أنقذت فرق خفر السواحل التركية 36 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية قبالة سواحل ولاية موغلا المطلة على بحر إيجه.

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن فرق خفر السواحل تلقت بلاغا بوجود مجموعة من طالبي اللجوء عالقين قبالة سواحل قضاء مرمريس بالولاية غرب البلاد.

وأضافت أن فرق خفر السواحل توجهت إلى المكان ونقلت طالبي اللجوء إلى البر قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية.

المصدر: "الأناضول"

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