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الاتحاد الأوروبي: حكومة "طالبان" لا تعكس التزامات الحركة

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الاتحاد الأوروبي: حكومة
Reuters WANA NEWS AGENCY
علم الإمارة الإسلامية في أفغانستان فوق مطار كابل.
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أكد الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان" مؤخرا لا تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ولا تعكس التزامات الحركة.

وقالت هيئة الشؤون الخارجية للتكتل في بيان أصدرته اليوم الخميس: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لتعيين حركة طالبان يوم 7 سبتمبر حكومة مؤقتة لأفغانستان. تشكيلة هذه الحكومة لا تتوافق مع الوعود التي أعلنتها طالبان والحاجة لتشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية السياسية والدينية والعرقية لأفغانستان".

والثلاثاء أعلنت حركة "طالبان" عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد أنه تقرر تعيين الملا محمد حسن أخوند المدرج في قائمة العقوبات للأمم المتحدة، قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة.

المصدر: وكالات

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