نيجيريا تصادر 14 طنا من اليوريا كانت ستستخدمها "بوكو حرام" في صنع المتفجرات

أعلن الجيش النيجيري أن قواته صادرت 14 طنا من الأسمدة كانت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تسعى لاستخدامها في تصنيع المتفجرات.

وأوضح الجيش أنه كشف عصابة كانت تزود المتمردين بأسمدة "اليوريا" ومواد لصنع العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة محلية الصنع.

وقال البريغادير جنرال أونيما نواتشوكو المتحدث باسم الجيش في بيان "إن القوات صادرت 281 جوالا من اليوريا يزن كل منها 50 كيلوغراما في موقعين بولايتي بورنو ويوبي في شمال شرق البلاد".

وقتلت "بوكو حرام" مئات الأشخاص في تفجيرات خلال حربها المستمرة منذ 12 عاما ضد القوات المسلحة في شمال شرق نيجيريا، وهو صراع امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة وأودى بحياة نحو 350 ألف شخص.

المصدر: وكالات