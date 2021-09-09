ميركل تعلن عن معركة صعبة يخوضها حزبها بعد 16 عاما في السلطة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا أحد في كتلتها المحافظة يساوره أدنى شك في أنه يخوض معركة صعبة لاحتفاظ الكتلة بالمستشارية بعد 16 عاما في السلطة.

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ورفضت ميركل التكهن بنتائج الانتخابات الوطنية المقررة في الـ26 من سبتمبر الجاري.

وأضافت: "بعد 16 عاما.. لا أحد يعود للمستشارية بشكل تلقائي كان ذلك واضحا للجميع في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي".

ولن تخوض ميركل الانتخابات لولاية خامسة فيما تظهر استطلاعات الرأي أن أرمين لاشيت مرشح المحافظين لخلافتها يواجه صعوبات نظرا لتقدم الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، حزب وزير المالية أولاف شولتس.

ووجهت ميركل مناشدة حماسية للناخبين الألمان اليوم الخميس بأن يدعموا لاشيت في الانتخابات.

المصدر: رويترز