كابل.. هبوط طائرتي مساعدات إنسانية بحرينية وباكستانية

هبطت في مطار كابل اليوم طائرتان باكستانية وبحرينية تحملان مساعدات إنسانية وطبية لمحتاجيها في أفغانستان.

وأكد موفد RT Arabic في كابل خالد الجبوري هبوط طائرة مساعدات بحرينية جديدة في مطار كابل صباح اليوم.

وذكر سفير إسلام آباد لدى أفغانستان منصور أحمد خان على حسابه في "تويتر" أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إس-130" تابعة لسلاح الجو الباكستاني نقلت إلى كابل اليوم شحنة من المساعدات الغذائية والطبية تم تسليمها إلى وزارة الصحة في البلاد.

Received today at Kabul airport first C-130 of PAF carrying relief goods in food & medicines out of 36 MT package & delivered to Afghan Public Health ⁦@SMQureshiPTI⁩ ⁦@fawadchaudhry⁩ ⁦@ForeignOfficePk⁩ ⁦⁦@FMPublicDiploPK⁩ ⁦@PakinAfg⁩ pic.twitter.com/wsYmJY4Um3 — Mansoor Ahmad Khan (@ambmansoorkhan) September 9, 2021

ومن المقرر أن تصل طائرتان باكستانيتان أخريان محملتان بالمساعدات إلى كابل في غضون الأسابيع القادمة.

المصدر: RT