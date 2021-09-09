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كابل.. هبوط طائرتي مساعدات إنسانية بحرينية وباكستانية

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كابل.. هبوط طائرتي مساعدات إنسانية بحرينية وباكستانية
Reuters
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هبطت في مطار كابل اليوم طائرتان باكستانية وبحرينية تحملان مساعدات إنسانية وطبية لمحتاجيها في أفغانستان.

وأكد موفد RT Arabic في كابل خالد الجبوري هبوط طائرة مساعدات بحرينية جديدة في مطار كابل صباح اليوم.

وذكر سفير إسلام آباد لدى أفغانستان منصور أحمد خان على حسابه في "تويتر" أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إس-130" تابعة لسلاح الجو الباكستاني نقلت إلى كابل اليوم شحنة من المساعدات الغذائية والطبية تم تسليمها إلى وزارة الصحة في البلاد.

ومن المقرر أن تصل طائرتان باكستانيتان أخريان محملتان بالمساعدات إلى كابل في غضون الأسابيع القادمة.

المصدر: RT

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