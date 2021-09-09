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إسرائيل توقف زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين ثلاثة أيام

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إسرائيل توقف زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين ثلاثة أيام
Reuters
إسرائيل توقف زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين ثلاثة أيام
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السجون الإسرائيلية ألغت زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين بين الـ12 والـ14 من سبتمبر، إثر التصعيد داخل المعتقلات بعد فرار 6 موقوفين. 

وقال الصليب الأحمر في بيان مقتضب يوم الخميس إن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغتها بإلغاء الزيارات المقررة لعائلات المحتجزين الفلسطينيين لمدة ثلاثة أيام فقط، بين 12 و14 سبتمبر 2021. 

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وقالت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني "أبلغنا من الصليب الأحمر أن إسرائيل أوقفت الزيارات بسبب التوترات داخل سجونها، ونعتقد أن الوقف سيستمر حتى نهاية هذا الشهر". 

وبحسب نادي الأسير هناك 4650 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 200 طفل وقاصر.

كما أكد نادي الأسير الفلسطيني "اندلاع مواجهات بين الأسرى الفلسطينيين وحراس المعتقلات الإسرائيلية، أحرق خلالها المعتقلون عددا من الزنزانات".

وحدث ذلك عقب فرار ستة معتقلين فلسطينيين فجر الاثنين من سجن جلبوع شمال إسرائيل.

واستنفرت إسرائيل قوى أمنية كبيرة للبحث عنهم، كما سيرت طائرات بدون طيار، ونصبت نقاط تفتيش على الطرق، فيما انتشر الجيش في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها. 

من جهة أخرى، حذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ من انفجار حقيقي داخل المعتقلات في إسرائيل، مطالبا كل الهيئات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف "حملة قمعية" تمارسها إسرائيل.

المصدر: وكالات

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