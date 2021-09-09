ميركل: استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي جرى في إطار القانون الألماني

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومة بلادها استخدمت نظام التجسس الإلكتروني "بيغاسوس" لشركة NSO Group الإسرائيلية في إطار القانون الألماني.

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وقالت ميركل حسب وكالة "DPA" إن الحكومة الفدرالية تعمل "بناء على القانون والنظام" في مجال استخدام برنامج "بيغاسوس".

والثلاثاء الماضي أبلغت هيئة القضايا الجنائية ووزارة الداخلية لجنة مختصة في البوندستاغ بشراء برنامج "بيغاسوس" لمراقبة بعض الأشخاص المشتبه فيهم لإحباط ظهور أي خطر منهم، وذلك في إطار فضية واسعة على نطاق دولي بسبب نظام التجسس هذا.

في 18 يوليو نشرت منظمة "Forbidden Stories" غير الحكومية المتمركزة في فرنسا و17 وسيلة إعلام مختلفة تقريرا قال إن هناك دولا متعددة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي من تصميم شركة "NSO Group" للتجسس على 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيقات بشأن هذه المزاعم، مبينة أنه إذا ثبتت صحتها سيكون ذلك "خطيرا للغاية".

المصدر: وكالات